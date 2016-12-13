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erkekler dikkat! her banyodan çıktığınızda bunu yapın!

ERKEKLER DİKKAT! HER BANYODAN ÇIKTIĞINIZDA BUNU YAPIN!

Testis kanserinin sinsi gelişen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, ileri safhada tespit edildiğinde ölümcül olabileceğini söyledi

Tarih : 13 Aralık 2016, 10:44
Puan Ver : Erkekler Dikkat! Her Banyodan Çıktığınızda Bunu Yapın!(7/10)7



Testis kanserinin sinsi gelişen bir hastalık olduğunu belirten uzmanlar, ileri safhada tespit edildiğinde ölümcül olabileceğini söyledi.




Testis tümöründe ağrı olmadığını belirten Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mete Kilciler, "Testis tümörü tedavi edilmezse veya tedavide geç kalınırsa ölümcül olabilen bir hastalıktır. Testis tümöründe ağrı olmaması, hastanın doktora geç gitmesine sebep olabilir.




Eğer testis tümörü erken tespit edilip tedavi edilirse, hasta bu hastalıktan tamamen kurtulduğu gibi sağlığı, cinsel fonksiyonu ve üreme fonksiyonunda bir bozulma olmadan normal hayatını sürdürebilir" dedi.




Testis kanserinin en çok 20 ve 40 yaş arasındaki erkeklerde görülen bir tümör olduğuna dikkat çeken Kilciler, "Testis tümörüne yakalanma ihtimali en yüksek olan grup, doğuştan inmemiş testisi olan erkeklerdir.




İnmemiş testisi olan erkekler normal erkeklere göre 5 kat daha fazla testis tümörüne yakalanma ihtimaline sahiptir. Bu hastalarda ameliyat ile testis torbasına indirilse bile bu risk ortadan kalkmıyor.




Bu yüzden özellikle testis tümörüne yakalanma ihtimali yüksek olan erkeklerin kendi kendilerine bu muayeneyi her banyoda düzenli olarak yapmalarında fayda var" diye konuştu.




Testislerin vücut dışında skrotum denilen torbada bulunduğunu belirten Prof. Dr. Kilciler, "Bu yüzden elle muayenesi çok kolay olup kanserli kitle muayene ile çok erken safhada yakalanabilir.




Sıcak bir banyodan sonra testisi saran torba yumuşar. Bu anda erkek testisini kendisi çok daha rahat muayene edebilir ve testis içindeki kitleyi kolayca hissedebilir.



Bu muayene, ayakta dururken, başparmak testisin önünde, diğer parmaklar arkasında iken, testis parmaklar arasında nazikçe ezilerek yapılır.



 



kaynak:habertürk
















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