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Erkeklerin izlemesi yasak olan maça böyle girince enselendi

ERKEKLERİN İZLEMESİ YASAK OLAN MAÇA BÖYLE GİRİNCE ENSELENDİ

İran'da kadınlar arasında düzenlenen spor müsabakalarında Taylandlı erkek antrenör, başını eşarpla kapatarak salona girdi. Görevliler, olayı fark edince antrenörü dışarı çıkardı.

Tarih : 29 Kasım 2017, 16:30
Puan Ver : Erkeklerin İzlemesi Yasak Olan Maça Böyle Girince Enselendi(9/10)5

İran'da kadın sporcuların katılımıyla düzenlenen uluslararası bir turnuvada dikkat çekici bir olay yaşandı. Kadın müsabakalarında erkeklerin salona girmesinin yasak olduğu ülkede, Taylandlı antrenör ilginç bir yönteme başvurarak başını eşarpla kapatıp salona girdi.

İran'ın Gorgan kentinde 10 takımın katılımıyla düzenlenen 5. Asya Kadınlar Kabaddi Şampiyonası'nda Tayland takımının erkek antrenörü salona girebilmek için başını eşarpla kapattı.

Olayın fark edilmesi üzerine antrenör salondan apar topar dışarıya çıkartıldı.

İKİ KEZ DENEMİŞ

İran medyasında yayınlanan fotoğraflarda Taylandlı antrenörün en az iki kez bu yönteme başvurduğu görülüyor. İran Kabaddi Federasyonu, yaşanan olaydan dolayı İran halkından özür dileyerek ilgili antrenör hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.Hindistan kökenli olduğu düşünülen spor türü Kabaddi, Türkiye'de pek tanınmasa da Asya ülkelerinde yaygın şekilde oynanıyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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