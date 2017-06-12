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erkeklerin maaşı artabilir

ERKEKLERİN MAAŞI ARTABİLİR

Askerlik borçlanması erken emekliliğin yanında, çalışanın maaşını da artırır. 18 ay askerlik borçlanması bedeli olarak ödenen 10.238 TL için 1.535 TL vergi indirimi kazanılır. Bu da asgari ücretle çalışanın maaşının her ay 93.38 lira artması demek.

Tarih : 12 Haziran 2017, 09:47
Puan Ver : Erkeklerin Maaşı Artabilir(8/10)5


Emeklilik için sigorta girişinin önemi büyüktür. Erken sigortalılık erken emeklilik anlamına geldiği için ne kadar erken sigortalı olunursa o kadar iyi olur. Erken sigortalılık sağlanamamışsa erkek sigortalılar için askerlik borçlanması alternatifi devreye girer. Askerlik borçlanması bazı durumlarda sigortalılık tarihini öne çeker ve erken emeklilik sağlar. Ancak askerlik borçlanmasının tek faydası bu değildir. Askerlik borçlanması yapan kişinin maaşında artış da olur. Borçlanmayla maaş artışının sağlanması için bazı adımların atılması ve işverene başvuru yapılması gerekir.



GİRİŞİ ÖNE ÇEKMEK MÜMKÜN



5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların pek çok durumda borçlanma hakları bulunuyor. Avukatlık stajı, ücretsiz izin süreleri, kadın sigortalıların doğum sonrası çalışılmayan günleri, erkek sigortalıların ise askerlik süreleri borçlanılabiliyor. Fakat sigorta girişinin öne çekilmesi bir tek askerlik borçlanmasında mümkündür. Sigorta girişinden önce yapılan askerlik borçlanılırsa sigorta girişi geri gider. Sigortalılık sonrası yapılan askerliğin borçlanılması girişi öne çekmez, yalnızca prim günü kazandırır. Dolayısıyla askerlik borçlanması yapmayı düşünenlerin bu duruma göre karar vermeleri gerekiyor.



EN AZ 10.238 TL ÖDEME



Akşam'dan Okan Güray Bülbül'ün haberine göre, askerlik borçlanması için yapılacak dönemdeki asgari ücret üzerinden belirlenen prime esas kazanç tutarının alt ve üst limitinden hesaplama yapılıyor. Prime esas kazancın günlük tutarının yüzde 32'si oranında belirlenen günlük rakamla borçlanılacak gün sayısı çarpılarak ödenmesi gereken rakam belirleniyor. Buna göre 2017 yılı itibarıyla askerlik borçlanmasının bir günü için ödenebilecek en düşük rakam 18.96 TL'dir. 18 ay askerlik borçlanacak kişinin en az 10 bin 238 TL ödemesi gerekiyor. Askerlik borçlanmasını tavandan ödemek, aylık bağlanırken tutarın yüksek olmasını sağlayacaktır.



1.535 LİRALIK VERGİ İNDİRİMİ AVANTAJI VAR



Ücret geliri elde eden kişiler, SGK'ya ödedikleri askerlik borçlanması tutarını gelir vergisinden indirim konusu yapabilirler. 2017'de 18 ay askerlik borçlanması bedeli olarak ödenen 10.238 TL için toplamda 1.535 TL vergi indiriminden faydalanılabilir. Vergi indirimi askerlik borçlanması bedeline ulaşıncaya kadar bütün aylarda devam edecektir. Bu indirim göz önünde bulundurulduğunda askerlik borçlanmasının asgari ücretliler için yüzde 15'inin devlet tarafından finanse edildiğini söylemek mümkündür.



HER AY 93 LİRA FAZLA ALIR



2017 yılı için örnek hesapta bekar bir asgari ücretlinin 18 aylık askerlik borçlanmasının aylık net faydası 93.38 TL olacaktır. Bu sayede asgari ücretli bekar bir çalışanın asgari geçim indirimi dahil ücreti 1.404 TL iken askerlik borçlanması yapan asgari ücretlinin maaşı 1.497,38 TL olacaktır.



 



kaynak:milliyet








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