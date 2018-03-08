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erkeklerin otomobiline kadın eli değdi! başarısı herkese örnek oldu

ERKEKLERİN OTOMOBİLİNE KADIN ELİ DEĞDİ! BAŞARISI HERKESE ÖRNEK OLDU

Bursalı döşeme ustası Elif Çetin, erkeklerin işi olarak kabul edilen oto döşeme ustalığındaki başarısı ile tüm kadınlara örnek oluyor. Çetin, şimdi dükkanını fabrikaya dönüştürme hazırlığı yapıyor.

Tarih : 08 Mart 2018, 10:20
Puan Ver : Erkeklerin Otomobiline Kadın Eli Değdi! Başarısı Herkese Örnek Oldu(5/10)4


Bursalı döşeme ustası Elif Çetin, erkeklerin işi olarak kabul edilen oto döşeme ustalığındaki başarısı ile parmak ısırtıyor. Elif Çetin, şimdi dükkanını fabrikaya dönüştürmenin hazırlığını yapıyor. Bütün kadınlara çağrı yapan Elif Çetin, "Siz yeter ki isteyin. Azmederseniz başaramayacağınız bir iş yok. Bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.



DÖŞEME FİYATLARINI FAZLA BULUNCA KENDİ YERİNİ AÇTI



Ev hanımıyken bir anda patron olan Bursalı iş kadını Çetin, evde başladığı araçlara döşemecilik işinde küçük bir dükkandan şimdi yanında 8 kişinin çalıştığı fabrikasına taşınıyor. Elif Çetin, aracına oto kılıfı ve döşeme yaptırmak için bir ustaya gitti. Çetin, oto kılıfı ve döşeme fiyatlarını yüksek bulunca kendi aracının oto kılıfını kendi dikti. Aracına diktiği kılıflar çok beğenilince komşularından da sipariş almaya başladı.



FABRİKA KURACAK



Oto kılıf işinden sonra oto döşeme işini de öğrenen, kendini geliştiren girişimci kadın siparişler artınca kendine dükkan açmaya karar verdi. Küçük dükkanında yanında çalışan 3 kişiyle birlikte işlere yetişemeyen Çetin, şimdi kendisine 350 metre kare alanda kurulu 3 katlı, içinde showroomun da bulunduğu fabrikaya taşınıyor. Yeni işyerine 15 gün içinde taşınacak olan girişimci kadın yanında 8-10 kişi istihdam edecek. İlk başlarda ailesinin bile karşı çıktığı, "sen dükkan işletemezsin, birinin yanında çalış" sözlerine aldırış etmeyen girişimci Elif Çetin, araç ve yatların döşemelerini büyük bir titizlikle yapıyor.



"DÜKKANIMA GELENLER 'USTA NEREDE' DİYE SORUYOR"



Oto kılıf işine 2003 yılında başladığını ifade eden Elif Çetin, "Tüm dünya kadınlarının Kadınlar Günü'nü kutlarım. Yaptığım iş kolay bir iş gibi gözükmüyor. Kolay da değil, emek ve sabır isteyen bir iş. Ben yaptığım işten memnunum. Çevremden de oldukça olumlu tepkiler alıyorum. İlk zamanlarda kadın iş yeri işletmenin sıkıntısını çektim. Bana "kadın döşemeci mi olur, kadın bu işi yapamaz" gibi sözlerle karşılaşıyordum. Zaman geçtikçe kendimi ispatladım. Dükkanımı gelenler bana "usta nerede" diye soruyorlar. Ben de "benim" deyince espri yaptığımı zannediyorlar. Bursa'da 50 tane oto döşemeci vardır. Bunların içinde tek kadın döşemeci benim, oto kılıflar 200 liradan bin liraya kadar çıkıyor. Araç döşeme işlemi ise 3 bin liradan 7 bin liraya kadar çıkıyor. Bir aracı 3 kişi 3 günde bitiriyoruz" dedi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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