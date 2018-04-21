ERKEKLERLE TOKALAŞMAYI REDDEDEN MÜSLÜMAN KADINA VATANDAŞLIK VERMEDİLER
Fransa'da temyiz mahkemesi, vatandaşlık töreninde bir erkek yetkiliyle el sıkışmayı reddeden kadına Fransız vatandaşlığı verilmemesi kararını haklı buldu.
Fransa'da bir erkekle tokalaşmayı reddeden kadına, bu sebeple vatandaşlık verilmedi. Temyize taşınan karar orada da onaylandı.
"TOPLUMA ASİMİLE OLAMADIĞINI GÖSTERİR"
Adı açıklanmayan kadın "dini inançlarının" törendeki erkek yetkilinin elini sıkmasını yasakladığını söylemişti. Hükümet ise kadının el sıkmayı reddetmesinin "Fransız toplumuna asimile olmadığını gösterdiğini" söyleyerek vatandaşlık hakkı vermemişti.
Söz konusu kadın kararı temyiz mahkemesine taşıdı, ancak karar temyizde de haklı bulundu.
8 SENEDİR FRANSA VATANDAŞI İLE EVLİ
Cezayirli kadın 2010'dan bu yana Fransa vatandaşı bir erkekle evliydi.
Ülkenin güneydoğusundaki Isere bölgeside yapılan vatandaşlık töreninde yetkililerle el sıkışmayı reddetmişti.
TOPLUMA UYMAYANA VATANDAŞLIK VERİLMİYOR
Fransız medeni hukukuna göre "yeterince asimile" olamamak, bir Fransız vatandaşının eşine vatandaşlık verilmemesinin nedenlerinden biri olabiliyor. Mahkeme de bu hükmün hükümet tarafından "uygunsuz bir şekilde kullanılmadığına" hükmetti.
2016'da da İsviçre'de bir kanton yönetimi, iki Müslüman öğrencinin kadın öğretmenlerinin elini sıkmasına, aksi takdirde para cezasına çarptırılmalarına karar vermişti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsveç'te Skandal İhmal! Resmi Kurumlarda Nazi Bayrağı Dalgalandırdılar
- Abd'den 24 Haziran Seçimleri İçin İlk Yorum: Endişeliyiz
- Fransa'da Halk Ayaklandı! On Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Çocukların Oynadığı Oyunda Cinsel Organ Büyütücüsü Reklamı Çıkması Büyük Tepki Çekti
- Avusturya Başbakanı Türk Videosuna Kızdı, Cami Kapatmakla Tehdit Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar