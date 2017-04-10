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erken emeklilikte 6 yıl avantajı!

ERKEN EMEKLİLİKTE 6 YIL AVANTAJI!

Emeklilik hayali kuran anneler için büyük bir fırsat var. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler

Tarih : 10 Nisan 2017, 16:40
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Emeklilik hayali kuran anneler için büyük bir fırsat var. Eğer sigortadan sonra doğum yapmışlarsa 2160 gün formülüyle 6 yıl erken emekli olabilirler



Türkiye'de milyonlarca çalışan emeklilik hayali kuruyor. Bir kısmı primlerini doldurmayı beklerken bir kısmı da yaş şartı için zamanın geçmesini istiyor.



Türkiye'de emekli olabilmek için yaş, yıl ve prim şartlarının üçünün aynı anda tamamlanması gerekiyor. Bunun için de çeşitli yollarla prim ödemek, erkekler için sigortadan sonra 25 yıl kadınlar için 20 yıl beklemek, yine işe ilk girilen tarihe göre belli bir yaşı doldurmak gerekiyor. Bu noktada 9



Eylül 1999 öncesi işe girenler daha avantajlı. Sonrasında işe girenler için hem prim günü arttı hem de yaş şartı yükseldi.



 



kaynak:sabah








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