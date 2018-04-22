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Erken seçim kararı, bedelli ve emeklilik bekleyenleri heyecanlandırdı

ERKEN SEÇİM KARARI, BEDELLİ VE EMEKLİLİK BEKLEYENLERİ HEYECANLANDIRDI

Erken seçim kararı, "bedelli askerlik" ve" erken emeklilik" bekleyen vatandaşları da heyecanlandırdı. Sosyal medyada, hükümetin erken seçime giderken bu yönde adım atması beklentisi dile getiriliyor.

Tarih : 22 Nisan 2018, 10:50
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Sosyal medya kullanıcıları, Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partilere yönelik paylaşımlarında, "Önce bedelli, sonra oy", "Seçim beyannamenizde EYT çözümü yoksa, oy yok" gibi ifadeler kullanıyor.

MECLİS ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Seçime sadece 2 ay kalması nedeniyle hükümet, Meclis'i mayıs ortasına kadar çalıştırmayı planlıyor. Meclis, gelecek hafta Cumhurbaşkanlığı seçimi için uyum yasasını çıkaracak. Ardından yeni üniversitelerin kurulmasına dair yasa tasarısı gündeme gelecek.

Hükümet, Meclis kapanmadan ekonomi içerikli "az maddeli" bir paketi de yasalaştırmayı hedefliyor. "Komisyonlarda görüşülme" aşamasında bulunan cinsel istismarla mücadele yasa tasarısı ise vakit darlığından kadük olacak. (HABERTÜRK)

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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