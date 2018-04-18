Hatay'dan Acı Haber Geldi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
Erken Seçim Kararının Resmileşeceği Tarih Belli Oldu! Gözler Meclis'te
Erdoğan'ın Erken Seçim Kararına Kılıçdaroğlu'ndan İlk Yorum!
Trump, Twitter'dan Doğruladı: Pompeo, Kuzey Kore Lideri Kim İle Görüştü
Son Dakika! Başbakan Yıldırım: İyi Parti'nin Seçime Girip Giremeyeceğine Ysk Karar Verercek
Erken Seçim Kararına Hdp'den İlk Yorum Geldi
İyi Parti Seçime Girebilecek Mi?
Oyuncak Tabancayla Banka Soymaya Kalkan Hırsız: Kusura Bakmayın
Seçim, Üniversite Giriş Sınavı Gününe Denk Geldi, Yök Açıklama Yapacak
Son Dakika! Erken Seçim Açıklaması Sonrası Dolar Geriledi
Mali'nin Diva'yı Taciz Ettiği Görüntüler Yeniden Gündemde!
İstanbul Trafiğini Kilitleyen Makas Kazası Kamerada
2 Saat Kabusu Yaşadı! Kadını Banyoya Kilitleyip Tecavüz Etmeye Çalıştı
Vurulunca Herkesin El Çektiği Ünlü İsme Erdoğan Sahip Çıktı
İran'dan Dolar Kuruna Üçüncü Hamle!
Eda Erol'la İzin Vermeyen Alişan'dan Buse Varol'a İzin Çıktı
Irak 300'ü Aşkın Kişiyi Deaş'a Üyelikten İdama Mahkum Etti
34 İlde Neden Anadolu Lisesi Yok? Meb Müsteşarı Açıkladı
Güvenlik Güçlerine 35 Bin Personel Alınacak!
Lüks Aracının İçinde, Alacaklısı Tarafından Kurşuna Dizildi

erken seçim kararına hdp'den ilk yorum geldi

ERKEN SEÇİM KARARINA HDP'DEN İLK YORUM GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasıyla HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli "24 Haziran erken değil panik seçim" yorumunu yaptı.

Tarih : 18 Nisan 2018, 17:10
Puan Ver : Erken Seçim Kararına Hdp'den İlk Yorum Geldi(10/10)8


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüşmesi sonrası basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, Bahçeli'nin erken seçim teklifini olumlu karşıladıklarını belirterek, "Seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılmasına karar verdik" dedi.



"İKTİDAR ACZ İÇİNDE"



HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 24 Haziran 2017 tarihine alınan seçim için "24 Haziran erken değil panik seçim; iktidar acz içinde" yorumu yaptı.



HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim tarihini 24 Haziran olarak açıklamasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Bilgen, "Amaçları kendilerini kurtarmak. Topluma vaat ettikleri ortamı tahsis edemediler, uyum yasalarını geçiremediler, her şey bir kaos aslında" dedi.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






Etiketler: Erken  Seçim  Kararına  Hdp  Den  İlk  Yorum  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER