TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop, erken seçim kararının en geç önümüzdeki hafta salı günü Meclis'te alınacağını duyurdu.

BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI ÜZERİNE BEŞTEPE'DE ERKEN SEÇİM ZİRVESİ YAPILDI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin haftalık grup toplantısında yaptığı erken seçim çağrısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli Beştepe'de görüştü. 13.30'da başlayan zirve yarım saat sürdü. Görüşmenin ardından Bahçeli Başkanlık Divanı'nı topladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile gerçekleşen 'erken seçim' zirvesi sonrası açıklama yaptı.

ERDOĞAN ERKEN SEÇİM TARİHİNİ DUYURDU: 24 HAZİRAN

Erdoğan konuşmasında seçimlerin 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Erdoğan'ın konuşması sonrası gözler erken seçim kararının alınacağı TBMM'ye çevrildi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Şentop erken seçim kararının TBMM'de önümüzdeki hafta salı günü alınacağını söyledi.

TEKLİF MECLİS BAŞKANLIĞINA BUGÜN SUNULACAK

Öte yandan AK Parti Meclis Grup Başkanvekili Bülent Turan erken seçimle ilgili gerekli kanun teklifinin bugün TBMM Başkanlığına sunulacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada