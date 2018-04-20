Seçimlerin 24 Haziran'da yapılması ile ilgili AK Parti ve MHP'nin verdiği önerge TBMM Genel Kurulu'nda 386 oyla kabul edildi.

HDP SALONU TERK ETTİ

HDP'lilerin katılmadığı oylamada Genel Kurulda hazır bulunan AK Parti,MHP ve CHP'li vekillerin tamamı önergeye "kabul" oyu kullandı.

Kaynak: haberinburada