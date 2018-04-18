Son Dakika! Erken seçim gündemi ile Külliye'de bir araya gelen Erdoğan ile Bahçeli'nin görüşmesi sona erdi. Kritik görüşme yarım saat sürdü, açıklama bekleniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısının ardından kritik zirve gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan-Bahçeli görüşmesi 30 dakika sürdü, gözler açıklamaya çevrildi.

GÖRÜŞMEYİ ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sayın Bahçeli ile yarın 13.30'da Külliye'de görüşmemiz olacak. Görüşmemizde gerek bu süreçle ilgili gerek bu tür açıklama ile ilgili; orada değerlendiririz. Şu anda benim herhangi söyleyecek bir şeyim yok. Söyleyeceklerimi zaten grupta söyledim" demişti.

ZİRVE ÖNCESİ AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Bahçeli'nin erken seçim çağrısı ile ilgili olarak "Danışıklı bir dövüş söz konusu değil, liderlerden sonra partiler de bu konuyu görüşecek" dedi.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzde 2 seçim vardır. Ya normal tarihi beklenecek. Ya da Milli mecburiyetten dolayı seçimleri erkene çekilecektir. Bilinmelidir ki gerekli uyum yasalarının çıkarılmasının ardından MHP seçimlerin erkene alınmasından yana takdirini kullanmaktadır. 26 Ağustos'un Malazgirt'in yıl dönümünde yeni bir zafer ruhu ile Cumhurbaşkanını seçmeli ve en makul ve mantıklı yoldur" demişti.

MUHALEFET NE DİYOR?

Muhalefet cephesinden ilk tepkiyi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "Hodri meydan" dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da CHP grubundan yaptığı konuşmada Bahçeli'nin adını anmadı ancak "Seçim diyorlar ya, olacak inşallah. Artık bunlar devleti yönetemiyor. Onların sözcüsü konuştu 'Seçime gidelim' diye. Yönetemiyorlar Türkiye'yi. Bunu da artık itiraf ediyorlar" sözleriyle seçime hazır olduklarının mesajını verdi.

Meclis'teki 3. büyük parti HDP'den de "Hodri meydan" açıklaması geldi. Parti grubunda konuşan Eş Genel Başkan Pervin Buldan, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız" dedi.

MECLİS DIŞINDAKİ PARTİLER

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bizim açımızdan telaşlanacak bir durum yoktur" dedi. Bu arada CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 26 Ağustos'ta yapılması durumunda İYİ Parti'nin seçime katılamayacağını öne sürdü. 1 Nisan'daki Olağanüstü Kongre'nin üzerinden 6 ay geçmesi gerektiğini söyleyen Özel'e İYİ Parti'nin yanıtı gecikmedi. İlk kongrelerini 10 Aralık 2017'de yaptıklarını hatırlatan İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 41 ilde teşkilatlanma şartını da fazlasıyla tamamladıklarını belirtti.

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da, seçim kararına desteğini "Türkiye'nin hakikaten bugünkü şartlarda daha ileriye gitmesi mümkün değil. İktidar partisi, içinde yaşadığımız problemlere bir çözüm bulamıyor. Bir şaş- kınlık içerisinde, bundan dolayı bir erken seçim kararı isabetli olur kanaatindeyiz" sözleriyle açıkladı.

Kaynak: haberinburada