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Erken seçimin ilk kazananı HDP'li Sırrı Süreyya Önder oldu

ERKEN SEÇİMİN İLK KAZANANI HDP'Lİ SIRRI SÜREYYA ÖNDER OLDU

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda, 3 CHP'li vekille iddiaya girdiği ortaya çıktı. Önder'in, 3 vekilden takım elbise kazandığı öğrenildi.

Tarih : 18 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Erken Seçimin İlk Kazananı Hdp'li Sırrı Süreyya Önder Oldu(5/10)1

HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in seçimin 24 Haziran'da yapılacağı konusunda, 3 CHP'li vekille iddiaya girdiği ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Önder'in, 3 vekilden takım elbise kazandığı öğrenildi.

ÖNDER, CHP'Lİ VEKİLLERLE İDDİAYA GİRDİ VE TAKIM ELBİSE KAZANDI

Önder 22 Aralık 2017 tarihinde bir grup CHP'li milletvekili ile sohbetinde mevcut siyasi süreci değerlendirdi ve seçimlerin 13 Mayıs ya da 24 Haziran tarihinde yapılacağını söyledi. Önder'in iddialı sözleri üzerine, CHP milletvekilleri bahse girdi. Bahse konu da takım elbise oldu.

İDDİA EDİLEN SEÇİM TARİHLERİ CEP TELEFONLARINA NOT EDİLDİ

HDP'li Önder ile erken seçim bahsine giren 3 CHP'li milletvekili konuştukları gün olan 22 Aralık tarihini ve iddia edilen erken seçim tarihlerini cep telefonlarına not etti.

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINDAN SONRA 'KAYBETTİN' TELEFONU

CHP'lilerin cep telefonlarına aldıkları notlar aylar sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı yapıp, 26 Ağustos tarihi önerisi getirmesi üzerine yeniden açıldı. 3 CHP milletvekili Bahçeli'nin konuşmasının ardından HDP'li Önder'i arayarak iddiayı kaybettiğini söyledi. Ancak Önder iddiasının arkasındaydı.

ERDOĞAN, BAHSE KONU OLAN TARİHİ AÇIKLADI

Son sözü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söyleyeceğini ifade eden Önder, erken seçim için 24 Haziran tarihinin açıklanacağını tekrarladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, Önder'in erken seçim için beklediği tarih olan 24 Haziran'ı kamuoyuna duyurdu.

Kaynak: Gazete Duvar

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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