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Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda

ERMENİ FUTBOLCU HENRİKH MKHİTARYAN INTER YOLUNDA

İtalyan devi Inter, Manchester United'da forma giyen Ermeni futbolcu Henrikh Mkhitaryan'ı kiralamak istiyor.

Tarih : 26 Aralık 2017, 02:50
Puan Ver : Ermeni Futbolcu Henrikh Mkhitaryan Inter Yolunda(8/10)4

Serie A'da şampiyonluk mücadelesi veren Inter, Jose Mourinho'dan transfer yapmaya hazırlanıyor.

MKHITARYAN AYRILMAYA SICAK BAKIYOR

Teknik direktör Luciano Spalletti'nin ısrarla istemesi üzerine Inter'in devre arası transfer döneminde Manchester United'a başarılı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan için resmi teklfifte bulunacak. Son dönemde menajer Jose Mourinho ile arası açık olan ve kadroya girmekte bile zorlanan Henrikh Mkhitaryan'ın da devre arasında ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi. Inter'in, MANU'ya 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için kiralamak teklifinde bulunması bekleniyor.

42 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

United yıldız oyuncusu geçen sezon Borussia Dortmund'dan 42 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Henrikh Mkhitaryan bu sezon Manchester United formasıyla Premier League'de 13 maça çıkarken sadece 1 gol atıp, 5 gol pası verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ermeni  Futbolcu  Henrikh  Mkhitaryan  Inter  Yolunda    haber

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