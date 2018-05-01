ERMENİLER YİNE SOKAKTA! MUHALİFLER İLK TURDA HÜSRANA UĞRADI
Ermenistan Parlamentosu'nda başbakanlık seçimine tek aday olarak giren muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan gereken oyu alamadı.
GEREKEN OYU ALAMADI
Parlamentoda özel oturumla yapılan başbakanlık seçiminde Paşinyan, genel kurula gelen 102 milletvekilinden sadece 45'inin desteğini alabildi. Seçimde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi, 56 ret oyu verdi. Gereken 53 oyu alamayan Paşinyan, başbakan olamadı.
MUHALEFET PARTİLERİ PAŞİYAN'I DESTEKLEDİ
Seçimler öncesinde iktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisi aday çıkarmayacağını ilan etmiş, muhalefetteki partiler ise tek aday olan Paşinyan'ı destekleyeceklerini duyurmuştu.
PARLAMENTODA 105 KOLTUK BULUNUYOR
Ermenistan parlamentosunda 105 koltuk bulunuyor. İktidardaki Ermenistan Cumhuriyet Partisinin 58, Tsarukyan Blokunun 31, Yelk (Çıkış) grubunun 9, koalisyondan çekilen Daşnak Partisinin 7 milletvekili bulunuyor.
7 GÜN SONRA İKİNCİ TUR OYLAMA YAPILACAK
Ermenistan yasalarına göre Parlamento'da yapılan seçimde ilk turda başbakan seçilmezse, 7 gün sonra ikinci tur seçim yapılıyor. İkinci tura milletvekillerinin en az 3'te 1'nin gösterdiği adaylar katılabiliyor. Bu turda da başbakan seçilemez ise parlamento dağılıyor ve erken seçime gidiliyor.
Milletvekili seçimleri, parlamento dağıldıktan en erken 30, en geç 45 gün sonra yapılıyor.
HÜKÜMET GÖREVİNE DEVAM EDİYOR
Yeni parlamentonun oluşturulmasına kadar şimdiki geçici başbakan ve hükümet görevlerine devam ediyor.
Öte yandan, Paşinyan taraftarları oylama öncesinde sabah saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Ellerinde bayraklarla binlerce kişinin bir araya geldiği alanda, parlamentoda yapılan konuşmalar ve oylama dev ekranlardan canlı yayın ile aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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