ERMENİSTAN'A PKK RESTİ: TERÖRİST YERLEŞTİRİYORSA KARŞILIĞI OLUR!
Başbakan, Ermenistan'ın işgali altında bölgelerde PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarıyla ilgili "Eğer Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdidi vaki olursa karşılığı olur." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan'a PKK resti çekti. Yıldırım, "Türkiye ve Azerbaycan teröre karşı birlikte mücadele ediyor. Karabağ'da teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdit vaki olursa karşılığı olur" diye konuştu.
BAKÜ FORUMUNA KATILDI
Başbakan Binali Yıldırım, 6. Küresel Bakü Forumu'na katıldı. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi tarafından "Katılımcı Toplumlar Oluşturmak İçin Farkları Azaltmak" başlığı altında düzenlenen foruma Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, çeşitli ülkelerin Başbakanları, bakanlar, eski cumhurbaşkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
ERMENİSTAN'A PKK RESTİ
Toplantı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, Ermenistan'ın işgali altında bölgelerde PKK terör örgütünün yerleşeceği iddialarıyla ilgili şunları söyledi:
"Azerbaycan ile Türkiye, bölgesel güvenliğin sağlanması, terörle mücadele konusunda birlikte çalışıyor. Karabağ meselesin Azerbaycan'ın haklı meselesidir. Azerbaycan'da bir soykırım yapıldı. Ermenistan bunun karşılığını görmelidir. Burada teröristlerin yerleşiyor alması sonucu etkilemez. Eğer dost ve kardeş Azerbaycan'a ya da Türkiye'ye terör tehdidi vaki olursa karşılığı olur."
Kaynak: haberinburada
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