Ermenistan'da başbakanın istifasının ardından az oy aldığından dolayı seçilemeyen muhalif aday, halkı sokağa çağırdı. Protestocular havaalanı girişini ve birçok caddeyi kapattı.

Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan'ı istifaya götüren protestolar devam ediyor. Sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı. Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.

BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞ, TEK ADAY AZ OYLA SEÇİLEMEMİŞTİ

Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oyu alamayarak 45 oyda kalmıştı.

OY ALAMAYAN MUHALİF ADAY HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞTI

Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.

BÜTÜN ERMENİSTAN CADDELERİNİ KAPATMA ÇAĞRISI YAPTI

Paşinyan, parlamentodaki başbakanlık oylaması sonrasında yaptığı konuşmada, "Yarın bütün Ermenistan'da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15'ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

DESTEKLEYEN PROTESTOCULAR TÜM GİRİŞLERİ KAPATTI

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı. Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada