ERMENİSTAN'DA BAŞKENTE GİRİŞLER DURDU, HAVAALANI YOLU KAPATILDI!
Ermenistan'da başbakanın istifasının ardından az oy aldığından dolayı seçilemeyen muhalif aday, halkı sokağa çağırdı. Protestocular havaalanı girişini ve birçok caddeyi kapattı.
Ermenistan'da Başbakan Sarkisyan'ı istifaya götüren protestolar devam ediyor. Sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı. Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.
BAŞBAKAN İSTİFA ETMİŞ, TEK ADAY AZ OYLA SEÇİLEMEMİŞTİ
Sarkisyan'ın istifası sonrasında dün Ermenistan parlamentosunda başbakanlık oylaması yapılmıştı. Oylamaya sokak protestolarına liderlik eden Nikol Paşinyan tek aday olarak girmiş ancak ihtiyacı olan 53 oyu alamayarak 45 oyda kalmıştı.
OY ALAMAYAN MUHALİF ADAY HALKI SOKAĞA ÇAĞIRMIŞTI
Paşinyan oylamanın ardından, iktidar partisini halka savaş açmakla suçlamış ve destekçilerine sokağa çıkma çağrısı yapmıştı.
BÜTÜN ERMENİSTAN CADDELERİNİ KAPATMA ÇAĞRISI YAPTI
Paşinyan, parlamentodaki başbakanlık oylaması sonrasında yaptığı konuşmada, "Yarın bütün Ermenistan'da genel grev ilan ediyorum. Yarın 08.15'ten itibaren ne kapatabilirsek, bütün Ermenistan caddelerini, metroları, havaalanı yollarını kapatıyoruz. Başbakan adayı olarak bütün devlet görevlilerine sesleniyorum, grev ilan ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
DESTEKLEYEN PROTESTOCULAR TÜM GİRİŞLERİ KAPATTI
Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, sabah saatlerinde başkente girişler protestocular tarafından kapatıldı. Muhaliflerin havaalanına giden yolu da kapattığı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Yılan Isırınca İnek Dışkısına Gömdüler, Bütün Köy Oturup İzledi
- İran'a Bir Darbede Arap Dünyasından! 2 Ülke İlişkilerini Kesti
- Whatsapp'ın Kurucu Ceo'su İstifa Ettiğini Facebook'tan Duyurdu
- Suriyeli Mültecileri Aşağılayıp Dans Ettiler! Irkçı Klibe Tepki Yağdı
- Aslan Kafesine Giren Adam Öfkeli Hayvanın Saldırısına Uğradı
Bu Haberle İlgili Yorumlar