Ermenistan'da muhalif hareketin lideri Nikol Paşinyan'ın, Başbakan seçilememesinin ardından yaptığı çağrı üzerine başlayan eylemler ülke genelinde yayılarak devam ediyor.

"SİYASİ KRİZİN ÜSTESİNDEN GELMEK İÇİN ÇÖZÜNE İHTİYACIMIZ VAR"

Erivan'da hayatı durma noktasına getiren eylemlerin artması üzerine Ermenistan'ın Geçici Başbakanı Karen Karapetyan yazılı açıklama yaptı.

Ülkedeki bütün siyasi güçlere irade, kararlılık ve esneklikle müzakere masasına oturma çağrısında bulunan Karapetyan, açıklamada, "Siyasi krizin üstesinden gelmek için ne kadar zor olursa olsun medeni ve pratik çözümlere ihtiyacımız olduğunun hepimiz farkındayız." ifadelerine yer verdi.

"BAŞBAKAN SADECE ANAYASAL YOLLARLA SEÇİLEBİLİR"

Karapetyan, Başbakanlık seçimiyle ilgili de "Başbakan, sadece parlamentoda anayasal yollarla seçilebilir. Teorik veya pratik başka hiçbir çözüm yoktur. Ülkemizin bu testi ortaklaşa geçeceğinden eminim." değerlendirmesinde bulundu.

PROTESTO EYLEMLERİ ARTIYOR

Öte yandan, başta Erivan olmak üzere Ermenistan genelinde protesto eylemleri artarak sürüyor.

Parlamentoda muhalefet partileri çalışmalara katılmama kararı aldığı için Genel Kurul toplanamıyor.

PROTESTOCULAR, MİLLETVEKİLLERİNİ TEHDİT EDİLİYOR

Bazı protestocuların telefon ve sosyal medya aracılığı ile milletvekillerini rahatsız etmesi ve evlerinin önünde eylemler başlatması üzerine Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ara Babloyan, milletvekillerine yönelik tehditlere son verilmesi çağrısında bulundu.

ÖĞRENCİLER GÖSTERİLERE BÜYÜK DESTEK VERİYOR

Erivan'da göstericiler araçlarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda protestolarını sürdürüyor. Şehirdeki bütün caddeler trafiğe kapatıldı.

Ayrıca okullarda ve üniversitelerde derslere katılmayan pek çok öğrenci de protesto gösterilerine destek veriyor. Sabahtan bu yana devam eden eylemlere şu ana kadar güvenlik güçlerinin herhangi bir müdahalesi olmadı.

Kaynak: haberinburada