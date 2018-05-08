ERMENİSTAN'DA MUHALİF LİDER PAŞİNYAN, BAŞBAKAN SEÇİLDİ
Haftalardır süren protesto gösterilerinin ardından Ermenistan parlamentosu muhalif lider Paşinyan'ı başbakan seçti.
Ermenistan'da hükümet karşıtı sokak protestolarının lideri olan Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama sonrasında başbakan seçildi.
Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı.
PAŞİNYAN, PROTESTO GÖSTERİLERİNE ÖNDERLİK ETMİŞTİ
Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti.Ermenistan'daki protestoların lideri Nikol Paşinyan
PROTESTOLAR SARKISYAN'IN İSTİFA ETMESİNE NEDEN OLMUŞTU
Protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.Ermenistan eski Başbakanı Şerj Sarkisyan
Parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Paşinyan'ın, 105 milletvekilinin 59'undan evet, 42'sinden hayır oyu aldığı bildirildi.
53 OY ALAMAYINCA SEÇİLEMEMİŞTİ
Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda 1 Mayıs'ta yapılan oylamada başbakan seçilememişti. Paşinyan'dan başka adayın olmadığı parlamento seçimini, muhalif lider başbakan seçilmesine gerekli olan 53 oyu alamaması üzerine kaybetmişti.
Kaynak: haberinburada
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