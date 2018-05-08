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Ermenistan'da Muhalif Lider Paşinyan, Başbakan Seçildi

ERMENİSTAN'DA MUHALİF LİDER PAŞİNYAN, BAŞBAKAN SEÇİLDİ

Haftalardır süren protesto gösterilerinin ardından Ermenistan parlamentosu muhalif lider Paşinyan'ı başbakan seçti.

Tarih : 08 Mayıs 2018, 16:10
Puan Ver : Ermenistan'da Muhalif Lider Paşinyan, Başbakan Seçildi(6/10)2

Ermenistan'da hükümet karşıtı sokak protestolarının lideri olan Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda yapılan oylama sonrasında başbakan seçildi.

Parlamentoda 1 Mayıs gerçekleşen ilk oylamada çoğunluk Paşinyan'a karşı oy kullanmıştı.

PAŞİNYAN, PROTESTO GÖSTERİLERİNE ÖNDERLİK ETMİŞTİ

Muhalefet lideri Paşinyan, Ermenistan'daki yolsuzluk ve kayırmacılık olaylarına karşı başlayan protesto gösterilerine önderlik etmişti.

Ermenistan'daki protestoların lideri Nikol Paşinyan

PROTESTOLAR SARKISYAN'IN İSTİFA ETMESİNE NEDEN OLMUŞTU

Protesto eylemleri Şerj Sarkisyan'ın başbakanlıktan istifa etmesine yol açmıştı.

Ermenistan eski Başbakanı Şerj Sarkisyan

Parlamentoda gerçekleştirilen oylamada Paşinyan'ın, 105 milletvekilinin 59'undan evet, 42'sinden hayır oyu aldığı bildirildi.

53 OY ALAMAYINCA SEÇİLEMEMİŞTİ

Ermenistan'da Serj Sarkisyan'ın istifası ile sonuçlanan protestolara liderlik eden Nikol Paşinyan, Ermenistan Parlamentosu'nda 1 Mayıs'ta yapılan oylamada başbakan seçilememişti. Paşinyan'dan başka adayın olmadığı parlamento seçimini, muhalif lider başbakan seçilmesine gerekli olan 53 oyu alamaması üzerine kaybetmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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