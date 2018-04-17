Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisayan'ın yeniden aday gösterilmesine karşı başlayan protestolar devam ediyor. Göstericiler son olarak parlamentoyu abluka altına aldı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı.

ERİVAN'DA CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPANDI

Sputnik muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Kavşaklardan birinde polisler, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor.

Kaynak: haberinburada