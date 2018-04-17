ERMENİSTAN'DA PROTESTOLAR DURULMUYOR! GÖSTERİCİLER PARLAMENTOYU ABLUKA ALTINA ALDI
Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisayan'ın yeniden aday gösterilmesine karşı başlayan protestolar devam ediyor. Göstericiler son olarak parlamentoyu abluka altına aldı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevine aday gösterilmesine karşı çıkan protestocular, parlamento binasına çıkan merkez cadde ve sokakları kapatmaya başladı.
ERİVAN'DA CADDE VE SOKAKLAR TRAFİĞE KAPANDI
Sputnik muhabirinin olay yerinden bildirdiğine göre, muhalifler Erivan merkezindeki birkaç cadde ve sokağı trafiğe kapattı. Çok sayıda gösterici Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.
Kavşaklardan birinde polisler, protestocuları dağıtarak yolu trafiğe açmaya çalışıyor.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Çoğunluğu Afrika'lı 37 Kaçak Göçmen, Kamyon Kasasında Üst Üste Yakalandı
- Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü
- Türkler Ve Rusları Ayırmayı Başardık Diyen Macron'a Rusya'dan Da Yanıt: Ayırmadı
- Yunan Bakan'dan, Fetö'cü Askerlerle İlgili Skandal Açıklama
- Kaymakam Safitürk'ü Şehit Eden Terörist, Duruşmada Kendini Ateşe Verdi
EKONOMİ HABERLERİ
- Ünlü Market Zincirinin Ceo'su İstifa Etti
- İşte Dünyanın En Güvenli Otomobili! 15 Yıldır Ölümlü Kazaya Karışmadı
- Etnospor Kültür Festivali'ne Gelene Toki'den Ev Hediye Edilecek
- Toki'nin 185 Lira Taksitle Sattığı Evleri İçin Geceden Kuyruğa Girdiler
- Bim'den Sonra A101 De Satış Rekorları Kıran Telefonu Ucuza Satacak
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- İsrail'den Rusya'ya Tehdit Gibi Cevap: Müsaade Etmeyeceğiz
- Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
- Hapishane Kavgası Facia İle Sonuçlandı: 7 Ölü, 17 Yaralı
- Aylardır Kayıp Olan Fas Prensesinin Yunanistan'da İnzivaya Çekildiği Ortaya Çıktı
- Fransa'da Hükümet Karşıtları Polisle Çatıştı: 51 Gözaltı
Bu Haberle İlgili Yorumlar