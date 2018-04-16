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Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı
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Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı

ERMENİSTAN'DA SARKİSYAN KARŞITI GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesini protesto eden binlerce kişi, polisle çatıştı. Çıkan olaylarda çok sayıda insan yaralandı.

Tarih : 16 Nisan 2018, 20:20
Puan Ver : Ermenistan'da Sarkisyan Karşıtı Göstericiler Polisle Çatıştı(8/10)4

Ermenistan'da eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığa aday gösterilmesine karşı sokağa dökülen binlerce kişi ile polis arasında çıkan olaylarda yaralananların olduğu bildirildi.

SARKİSYAN KARŞITI BİNLERCE KİŞİ SOKAĞA İNDİ

Ülkenin yeni başbakanı olması beklenen eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'a karşı olan binlerce kişi, başkent Erivan'da ana caddeleri trafiğe kapattı.

ÇÖP BİDONLARI VE BANKLARLA BARİKAT KURDULAR

Yola oturan muhalefet destekçileri trafik akışına engel olurken, bazı göstericilerin çöp bidonları ve banklarla barikatlar kurdukları bildirildi.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE ÇOK SAYIDA İNSAN YARALANDI

Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen hükümet karşıtlarına, polisin göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak müdahale ettiği ve çıkan olaylarda yaralananların olduğu kaydedildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI GÖREVİNİ DEVRETTİ

İktidardaki Ermenistan Cumhuriyetçi Partisi (ECP) tarafından aday gösterilen Serj Sarkisyan'ın başbakanlık görevinin yarın onaylanması bekleniyor.

Ermenistan'da yetkileri anayasa referandumu ile kısıtlanan cumhurbaşkanlığı makamına geçen ay Armen Sarkisyan seçilmişti. Armen Sarkisyan, geçen hafta yemin ederek cumhurbaşkanlığı görevini Serj Sarkisyan'dan devralmıştı.

Ülkede yeni yönetim sisteminde başbakanın yetkileri cumhurbaşkanından daha fazla olacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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