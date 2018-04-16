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Ermenistan'da sular durulmuyor! Binlerce kişi sokaklara döküldü

ERMENİSTAN'DA SULAR DURULMUYOR! BİNLERCE KİŞİ SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Ermenistan Parlamentosu'nda yarın eski Cumhurbaşkanı Sarkisyan'ın başbakanlığı oylanacak. Birçok şehirde binlerce kişi yollara ve kaldırımlara oturarak ''Sarkisyan başbakan olmasın'' eylemlerini sürdürüyor.

Tarih : 16 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Ermenistan'da Sular Durulmuyor! Binlerce Kişi Sokaklara Döküldü(8/10)4

Ermenistan Parlamentosu'nda yarın eski Devlet Başkanı Serj Sarkisyan'ın başbakanlığı oylanacak. Başta başkent Erivan olmak üzere birçok şehirde binlerce kişi "sivil itaatsizlik" eyleminde. Göstericiler bir süre Halk Radyosu'nu işgal etti, medyadaki "Sarkisyan tekeline" tepki gösterdi.

YOLLARA VE KALDIRIMLARA OTURMA EYLEMİ

Erivan'da binlerce kişi parlamentoya, üniversitelere ve resmi binalara giden ana yolları kapattı. Göstericiler, yollara ve kaldırımlara oturarak eylemlerini sürdürüyor. Ermenistan'da haber siteleri, Erivan'deki gösteriye katılanların yolları kestiklerini ve amaçlarının barışçıl protesto olduğunu simgelemek üzere sık sık ellerini havaya kaldırdıklarını bildiriyor.

ERMENİSTAN HALK RADYOSU'NU ELE GEÇİRDİLER

Yerel haber siteleri, protestocuların bir süre Ermenistan Halk Radyosu'nu ele geçirerek canlı yayını kestiklerini de duyurdu. Yayında, "Serj Sarkisyan ve ailesinin denetimindeki medya yapılanmasını" protesto eden bir bildiri okundu. Göstericilere göre Ermenistan vatandaşları, siyasi gelişmeler ile ilgili tarafsız haberlerden mahrum. Muhalifler canlı yayında açıklamalarını yaptıktan sonra radyodan ayrıldılar. Ermenistan'ın ikinci büyük kentin Gumri'de de büyük bir protesto yürüyüşünün başladığı bildiriliyor.

MUHALİF PARTİ LİDERİ SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİNE ÇAĞIRMIŞTI

Muhalif Toplumsal Sözleşme Partisi lideri Nikol Paşinyan, halkı bu sabahın erken saatlerinden itibaren sivil itaatsizlik eylemlerine katılmaya çağırmıştı.

10 YILDIR ÜLKEYİ YÖNETİYOR

2008 yılında Ermenistan Devlet Başkanı seçilen Serj Sarkisyan, devlet başkanlığı için azami süre olan iki dönemini tamamladıktan sonra geçen hafta istifa etmiş ve bu kez iktidar partisi tarafından başbakanlığa aday gösterilmişti. 63 yaşındaki Sarkisyan'ın başbakanlığa hazırlanması öncesinde Ermenistan Anayasası'nda kapsamlı değişiklikler yapılmış ve geniş yürütme yetkileri başbakana devredilmişti. Rejimi değiştiren anayasal düzenlemeler 2015 yılında yapılan bir referandumla halk oyuna sunulmuş ve onaylanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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