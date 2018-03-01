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ERMENİSTAN'DAN SKANDAL KARAR! TÜRKİYE İLE PROTOKOLLERİ İPTAL ETTİ


Ermenistan'dan skandal karar! Türkiye ile protokolleri iptal etti
Tarih : 01 Mart 2018, 17:10
Puan Ver : Ermenistan'dan Skandal Karar! Türkiye İle Protokolleri İptal Etti(5/10)1

Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen Milli Güvenlik Toplantısında Ermeni-Türk Protokollerin iptal edildiğini açıkladı.

2009'DA ZÜRİH'TE İMZALANMIŞTI

Türkiye ile Ermenistan'ın ilişkilerinin normalleştirilmesini öngören protokoller, 10 Ekim 2009'da Zürih'te imzalanmıştı. Daha sonra iki ülke parlamentoları tarafından onaylanması gerekiyordu.

SARKİSYAN, BM'DE AÇIKLAMIŞTI

Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Eylül 2017'de New York'taki Birleşmiş Milletler toplantılarında Ermenistan'ın 2018 ilkbaharında protokolleri iptal edeceğini açıklamıştı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Edward Nalbandyan ise, "Bu belgeler sonsuza kadar rehin kalamaz, bu nedenle Cumhurbaşkanı Sarkisyan BM'de Ermenistan'ın protokolleri iptal edeceğini açıkladı, 2018 baharını bunlar olmadan karşılayacağız" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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