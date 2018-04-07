Yengesinin Hapis Cezasını Erteletmek İçin Onun Yerine Geçti
Ersan İlyasova, Cedi Osman'ı Üzdü
Seda Sayan Eleştirilere Sert Çıktı: Askerin Yanına Yine Gideceğim, Postal Numaramı Bile Verdim
Taciz Edilen Kız Ve Babası Sapık Komşuyu Korudu, Mahkeme Acımadı
Emre Mor'a Eski Menajerinden Olay Gönderme: Yolunu Kaybedersin
Yok Böyle Bir Maç! 90+5'te İki Penaltı Kaçtı, Şampiyonluk Gitti
Fenerbahçe'de 25 Milyon Euroluk Operasyon
Hülya Koçyiğit, Kılıçdaroğlu'na Atatürk Üzerinden Yanıt Verdi
Beşiktaş'ta Jeremain Lens Bir Türlü İstenileni Veremedi
Polis, Drone İle Fuhuş Operasyonu Yaptı, Tomar Tomar Para Buldu
Beşiktaş, Talisca'nın İsteğiyle Şoka Uğradı!
Tsk Konvoyu, İdlib'de 9. Gözlem Noktasını Kurmak Üzere Morik Bölgesine İntikal Etti
İdo Tatlıses Sevgilisine Kızdı, Hıncını Arabanın Camından Çıkardı
Yök, Eskişehir Saldırısı İle İlgili Olağanüstü Toplantı Kararı Aldı
Vali'nin Ayağına Kadar Gelip Gitme Dediği Mehmetçik Şehit Düştü
Galatasaray, Gary Rodrigues'in Boşluğunu Amr Warda İle Dolduracak
Thy Yeni Havalimanından Kırmızı Uçacak
Seyir Halindeki Taksi Cayır Cayır Yandı! O Anlar Kameraya Yansıdı
12 Aracı Ezip Geçti! İstanbul'u Birbirine Katan Tanker Kazası Kamerada
Kılıçdaroğlu'nun Aracına Aldığı Üniversiteli: Tedirgin Olduk

Ersan İlyasova, Cedi Osman'ı üzdü

ERSAN İLYASOVA, CEDİ OSMAN'I ÜZDÜ

NBA'de Ersan İlyasova ile Cedi Osman'ın karşılaştığı mücadelede Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 132-130 yendi.

Tarih : 07 Nisan 2018, 12:40
Puan Ver : Ersan İlyasova, Cedi Osman'ı Üzdü(7/10)3

NBA'e 10 maçla devam edildi. Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz'ın görev yaptığı Philadelphia 76ers, Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı sahasında 132-130 yenerek üst üste 13. olmak üzere 49. galibiyetini aldı.

ERSAN 29 DAKİKA SÜRE ALDI

Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers'ta Ersan İlyasova, 29 dakika süre aldığı mücadeleyi 17 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, 1 top çalma, 1 blokla tamamlayarak galibiyete katkı sağladı. Ben Simmons'ın 27 sayı, 15 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptığı 76ers'ta, JJ Redick 28 sayıyla oynadı. Furkan Korkmaz ise mücadelede forma giymedi.

Cavaliers'ta son saniyede kazanılan 3 serbest atıştan birini sayıya çevirerek maçı uzatmaya götürme şansını kullanamayan LeBron James'in 44 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik "triple-double" performansı, sezonun 31. mağlubiyetini engelleyemedi. Doğu Konferansı'nda 4. sırada yer alan Cavaliers'ta Jeff Green 33, Kevin Love 17 sayıyla oynadı. Cedi Osman ise ilk 5'te başlayıp 33 dakika sahada kaldığı mücadelede 7 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 1 top çalmalık performans sergiledi.

LEBRON JAMES TARİHE GEÇTİ

Bu arada LeBron James ve Ben Simmons, yaptıkları "triple-double" ile NBA tarihine geçti. NBA tarihinde üçüncü kez bir maçta iki farklı takımın oyuncuları 40 ve 25 üstü sayı atarak "triple-double" yaptı. Bunu daha önce 1961'de Jerry West ve Bob Pettit ile 2003'te Tracy McGrady ve Jason Kidd aynı maçta başarmıştı.

Kariyerinde 31 bin 2 sayıya ulaşan LeBron James, tarihte 31 bin sayı barajını geçen 7. oyuncu oldu. Ayrıca bu rakama 33 yaş 97 günlükken ulaşan James, bunu başaran en genç isim olarak kayıtlara geçti.

Arka arkaya 13. maçını kazanan Philadelphia 76ers ise 1984-1985 sezonundan sonra ilk kez bu kadar uzun bir galibiyet serisine imza attı.

Öte yandan milli basketbolcular Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz, karşılaşma öncesi saha ortasında Türk bayrağı açarak fotoğraf çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Ersan  İlyasova  Cedi  Osman  I  Üzdü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER