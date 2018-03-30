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Ersan İlyasova'dan Enes Kanter Paylaşımı: Kesin Blok

ERSAN İLYASOVA'DAN ENES KANTER PAYLAŞIMI: KESİN BLOK

NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı ve büyük ses getiren blok hareketini Instagram hesabından da paylaştı.

Tarih : 30 Mart 2018, 11:30
Puan Ver : Ersan İlyasova'dan Enes Kanter Paylaşımı: Kesin Blok(5/10)1

Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova, FETÖ'cü Enes Kanter'e yaptığı bloğun görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"KESİN BLOK"

İlyasova, "play-off motivasyonu, 8 galibiyet ve doğru süreç" hashtaglerini paylaştığı görüntüye not düşerken "Kesin blok yedi" ifadesiyle Kanter'e göndermede bulundu.

Ersan İlyasova'nın bu paylaşımının altına takipçilerinden destek mesajları yağdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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