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Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in kellesini böyle vurdu!

ERTUĞRUL BEY, SADETTİN KÖPEK'İN KELLESİNİ BÖYLE VURDU!

Diriliş Ertuğrul dizisinde izleyicinin sabırsızlıkla beklediği gün geldi. Ertuğrul Bey, sonunda amansız düşmanı Sadettin Köpek'in başını gövdesinden ayırdı.

Tarih : 19 Nisan 2018, 01:50
Puan Ver : Ertuğrul Bey, Sadettin Köpek'in Kellesini Böyle Vurdu!(5/10)1

Diriliş Ertuğrul dizisinde izleyici çileden çıkaran Sadettin Köpek sonunda öldürüldü.

Diriliş Ertuğrul izleyicisi sonunda rahat bir nefes aldı. Dizide obaları birbirine düşüren ve Ertuğrul Bey'e karşı düşmanlığıyla izleyicinin tepkisini çeken Sadettin Köpek 116. bölümde öldü.

KÖPEK SONUNDA ERTUĞRUL ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Ertuğrul Bey'le karşı karşıya gelen Köpek, aldığı yarayla diz çöktü ve sonunda beklenen vakit geldi. Eruğrul Bey karşısında artık yapacak bir şeyi kalmayan Köpek korku dolu gözlerle Ertuğrul Bey'in kılıcının boynuna ineceği anı beklemeye başladı.

GÖRSEL EFEKT İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Ve nihayet Ertuğrul Bey, bir kılıç darbesiyle Sadettin Köpek'in başını gövdesinden ayırdı. Görsel efektin oldukça iyi uygulandığı sahne izleyiciden tam not aldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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