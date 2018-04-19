Diriliş Ertuğrul dizisinde izleyici çileden çıkaran Sadettin Köpek sonunda öldürüldü.

Diriliş Ertuğrul izleyicisi sonunda rahat bir nefes aldı. Dizide obaları birbirine düşüren ve Ertuğrul Bey'e karşı düşmanlığıyla izleyicinin tepkisini çeken Sadettin Köpek 116. bölümde öldü.

KÖPEK SONUNDA ERTUĞRUL ÖNÜNDE DİZ ÇÖKTÜ

Ertuğrul Bey'le karşı karşıya gelen Köpek, aldığı yarayla diz çöktü ve sonunda beklenen vakit geldi. Eruğrul Bey karşısında artık yapacak bir şeyi kalmayan Köpek korku dolu gözlerle Ertuğrul Bey'in kılıcının boynuna ineceği anı beklemeye başladı.

GÖRSEL EFEKT İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Ve nihayet Ertuğrul Bey, bir kılıç darbesiyle Sadettin Köpek'in başını gövdesinden ayırdı. Görsel efektin oldukça iyi uygulandığı sahne izleyiciden tam not aldı.

Kaynak: haberinburada