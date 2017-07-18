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Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın da İstediği Barazite'yi Transfer Etti

ERTUĞRUL SAĞLAM, GALATASARAY'IN DA İSTEDİĞİ BARAZİTE'Yİ TRANSFER ETTİ

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın da ilgilendiği Nacer Barazite'nin transferini bitirdi.

Tarih : 18 Temmuz 2017, 14:20
Puan Ver : Ertuğrul Sağlam, Galatasaray'ın Da İstediği Barazite'yi Transfer Etti(5/10)1

Süper Lig'in yeni ekibi Evkur Yeni Malatyaspor, uzun süredir aradığı 10 numarayı Hollanda'da buldu. Sarı-siyahlılar, Hollanda 1. Lig takımı Utrecht'te forma giyen Fas asıllı Nacer Barazite'yi sözleşme imzalamak için Türkiye'ye davet etti.

10 NUMARA OYNUYOR

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Evkur Yeni Malatyaspor'un uzun süredir peşinde olduğu Hollandalı yıldız oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardığı ve 10 numara pozisyonunda görev yapan futbolcunun bugün Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

EN SON UTRECHT FORMASI GİYDİ

Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen 27 yaşındaki Nacer Barazite, son olarak Hollanda 1. Lig ekibi Utrecht'te oynadı.

Forvet arkasında oyuncu kurucu olarak görev yapan Barazite, Utrecht'te 2016-2017 futbol sezonunda toplamda 37 resmi karşılaşmaya çıktı ve 8 gol kaydetti.

HOLLANDA'NIN GENÇ MİLLİ TAKIMINDA OYNADI

Arsenal, Vitesse, Austria Wien, Monaco ve Utrecht formlarını giyen başarılı futbolcu, Hollanda U21 Milli Takımı formasını da terletti.

Teknik Direktör Sağlam'ın da transferini çok istediği Barazite'nin bugün Türkiye'ye gelip sarı-siyahlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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