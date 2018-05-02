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Ertuğrul Sağlam, Takımda Kalmak İçin Kulübün Satışını Bekliyor
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Ertuğrul Sağlam, takımda kalmak için kulübün satışını bekliyor

ERTUĞRUL SAĞLAM, TAKIMDA KALMAK İÇİN KULÜBÜN SATIŞINI BEKLİYOR

İran Ligi'nde Tractor Sazi ile sözleşmesi sona eren teknik direktör Ertuğrul Sağlam, "Kulübün özel bir şahısa devredilme durumu var. Duruma göre karar vereceğiz." dedi.

Tarih : 02 Mayıs 2018, 14:40
Puan Ver : Ertuğrul Sağlam, Takımda Kalmak İçin Kulübün Satışını Bekliyor(8/10)4

İran Ligi'nde Tractor Sazi'yi ligde tutmayı başaran teknik direktör Ertuğrul Sağlam, kariyer planlaması ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Skorer'e konuşan Sağlam, şunları söyledi:

- Tractor Sazi ile 11 maçlığına anlaşmıştınız? Sezon sona erdi. Kariyerinize burada devam edecek misiniz?

- Açıkçası iyi bir 3 aylık dönem geçirdim. Bu dönemde takımın durumu iyi değildi. Küme düşme potasına çok yakındı. Bizden önce 2 dönem transfer yasağı vardı. Hedefimiz takımı ayağa kaldırmak, kümede kalmasını sağlamaktı. Sonuç itibarıyla sıkıntılı bir süreçte görev yaptık. Alnımızın akıyla da görevimizi tamamladık. Takım ligde kaldı. Bizim de sözleşmemiz sona erdi.

"BAŞKANLAR BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Tractor Sazi'de yönetim değişikliği oldu. Eski başkan da yeni başkan da bizimle devam etme isteklerini bildirdiler. Sağolsun, taraftarların da bize büyük bir teveccühü vardı. Taraftarların beklentisi bizi mutlu etti. Çok güzel ve önemli bir takım. Şu anda camia, takımla alakalı bir karar aşamasında. Kulübün özel bir şahısa devredilme durumu var. Şu anda belirsizlik hakim. Türkiye'ye döndüm, ama açık konuşmak gerekirse orada güzel bir oluşum ve takımı şampiyonluğa oynatacak bir organizasyon gerçekleşirse burada kalırım. Transfer yasağı da sona erdi. 15 gün içinde netleşecek. Samimi söylüyorum, potansiyeli yüksek bir takım. Durum netleştikten sonra takımın önümüzdeki sezonla alakalı hedefleri ve ortaya koyacağı organizasyon kalitesi, bizim de kararımızı etkileyecek.

"KARİYERİM İÇİN BİRÇOK ALTERNATİF VAR"

- Spor Toto Süper Lig'den teklif var mı? Şu anda teknik adam arayışındaki kulüpler var...

- Süper Lig'den 2 takım aradı. Takımların birçoğunun hocaları ve belli hedefleri var. Sadece fikir alışverişinde bulunduk. Kendi geleceğimizle alakalı birçok alternatif bulunuyor. Görüşmeler olgunlaştığı zaman kendi geleceğimizle alakalı bir karar alacağız.

- Süper Lig'de şampiyonluk yarışında hangi takımı favori görüyorsunuz?

- G.Saray ve Başakşehir diğer takımların önünde. İkisinden biri şampiyon olur gibi gözüküyor.

- İran Ligi ile Süper Ligi kıyaslayabilir misiniz?

- İran dünya sıralamasında Türkiye'nin önünde. Dünya Kupası'na katılacaklar. Çok ciddi lig yaşanıyor. Mücadele düzeyi yüksek. Teknik kapasite anlamında da her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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