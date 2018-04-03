ERTUĞRUL SAĞLAM'IN TAKIMI, ŞAMPİYONLAR LİGİNE VEDA ETTİ
Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu İran ekibi Traktör Sazi, Suudi Arabistan temsilcisi El-Ehli'ye deplasmanda 2-0 yenildi ve Asta Şampiyonlar Ligine veda etti.
İran ekibi Traktör Sazi, Asya Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 5. hafta maçında Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımına konuk oldu.
SAHADAN 2-0 MAĞLUP AYRILDILAR
İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede El-Ehli 49. dakikada Mohanad Aseri ve 90. dakikada Momen Zakaria'nın attığı gollerle müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla, grup maçlarının bitmesine bir hafta kala 2 puanı bulunan Traktör Sazi turnuvaya veda etti. Eski Fenerbahçeli futbolcu Sergiy Rebrov'un çalıştırdığı El-Ehli ise puanını 11'e çıkararak son 16 turuna yükselmeyi garantiledi.
Kaynak: haberinburada
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