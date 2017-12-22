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Ertuğrul'un oğlu, Bizans tekfurunun gözünü çıkardı

ERTUĞRUL'UN OĞLU, BİZANS TEKFURUNUN GÖZÜNÜ ÇIKARDI

Reyting rekortmeni dizi Diriliş Eruğrul'un dün akşam ekrana gelen bölümüne Gündüz Alp'in kendisini kaçırtan Bizans tekfuru Ares'i kör ettiği sahne damga vurdu.

Tarih : 22 Aralık 2017, 00:40
Puan Ver : Ertuğrul'un Oğlu, Bizans Tekfurunun Gözünü Çıkardı(7/10)3

TRT ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul, dün akşam ekrana gelen 99. bölümüyle izleyenleri ekrana kilitledi.

Her bölümü farklı bir heyecana sahne olan Diriliş Ertuğrul'un 99. bölümünde Bizans tekfuru Ares'in Gündüz Alp'i kaçırmasıyla işler tamamen karıştı.

Babasının anlattığı hikayeden etkilenen Gündüz Alp'in eline aldığı taşla Ares'i kör ettiği sahne ise ekran başındakileri derinden etkiledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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