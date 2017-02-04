

Erzincan'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının tutuklandığı bildirildi.







Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri 45 günlük çalışma ve takip sonucu 7 adrese operasyon düzenledi.







Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla biri kadın 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.







Bu arada, 2'si yabancı uyruklu 3 kadın hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.







kaynak:haberler