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ERZİNCAN DA FUHUŞ OPERASYONU


ERZİNCAN DA FUHUŞ OPERASYONU
Tarih : 04 Şubat 2017, 13:43
Puan Ver : Erzincan Da Fuhuş Operasyonu(6/10)3


Erzincan'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 9 zanlının tutuklandığı bildirildi.



Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yürüttükleri 45 günlük çalışma ve takip sonucu 7 adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla biri kadın 9 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Bu arada, 2'si yabancı uyruklu 3 kadın hakkında işlem yapıldı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.



 



kaynak:haberler








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