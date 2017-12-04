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ERZİNCAN'DA KEDİYE İŞKENCE EDEN ASKERİN GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI


Erzincan'da Kediye İşkence Eden Askerin Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı
Tarih : 04 Aralık 2017, 05:00
Puan Ver : Erzincan'da Kediye İşkence Eden Askerin Görüntüleri Sosyal Medyayı Ayağa Kaldırdı(7/10)3

Erzincan'da er 25 yaşındaki Taner H.'nin askeri lojmanların nizamiyesinde yavru bir kediye işkence yaptığı görüntülerin sosyal medyada yer alması büyük tepkilere neden oldu. İhbar üzerine harekete geçen polisin yakaladığı ve yapılan kontrolde 221 promil alkollü olduğu belirlenen Taner H., askeri inzibata teslim edildi.

YAVRU KEDİYE İŞKENCE GÜVENLİK KAMERASINA TAKILDI

Olay, Ordu Caddesi üzerindeki Erzincan Askeri loimanlarının nizameyesinin önünde meydana geldi. Vatani görevini yapmak için Erzincan'da bulunan er Taner H., hafta sonu nedeniyle çarşı iznine çıktı. Er Taner H'nin akşam saatlerinde askeri lojmanlarının nizamiyesinde yavru bir kediye yaptıkları güvenlik kamerasına takıldı.

ÖNCE YUMRUKLADI SONRA TEKMELEDİ

Kapı önünde bekleyen nöbetçilerin gözleri önünde kediyi önce yumruklayan Taner H.'nin ardından nizamiye kapısının üzerine koyarak defalarca vurduğu görülüyor. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında yerde kıvranan kediye son olarak tekmeler savuran Taner H., ardından kameranın açısından kayboldu.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Çevredekilerin ihbarı ve dehşet görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis harekete geçti. Kısa sürede yakalanan ve asker olduğu belirlenen Taner H'nin yapılan muayenesinde 221 promil alkollü çıktığı tespit edildi. Taner H., daha sonra teslim edildiği askeri inzibat tarafından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI

Vahşet görüntülerinin sosyal medyada kısa süre içerisinde yayılmasının ardından başta Erzincanlı vatandaşlar olaya büyük tepki yağdı. Vicdanları sızlatan götüntüyü izleyen birçok kişi akşam saatlerinde askeri lojmanların önüne gelerek olayı gerçekleştiren askere ceza verilmesini istediler.

VALİLİK: ŞAHIS HAKKINDA ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Erzincan'da kediye yapılan vahşet görüntülerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine Erzincan Valiliğinin Twitter hesabından yapılan açıklamada vahşeti gerçekleştiren şahıs hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığı belirtildi.

BAKANLIK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Savunma Bakanlığı, bir askerin kediye eziyet ettiği görüntülerle ilgili soruşturma başlattı. Erzincan Orduevi'nin nizamiyesinde kaydedildiği bildirilen, bir askerin sokak kedisine eziyet ettiği görüntüler hakkında Milli Savunma Bakanlığınca soruşturma başlatıldı

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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