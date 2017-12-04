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Erzincan'dan Sonra Şimdi de Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı

ERZİNCAN'DAN SONRA ŞİMDİ DE ANKARA! KEDİYİ TEKMELEYEREK UZAKLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Erzincan'da orduevinde kediye işkence eden erin ardından Ankara'da da apartman sakininin kapı girişindeki kediyi uzaklaştırmak için tekme atması büyük tepki topladı.

Tarih : 04 Aralık 2017, 20:40
Puan Ver : Erzincan'dan Sonra Şimdi De Ankara! Kediyi Tekmeleyerek Uzaklaştırmaya Çalıştı(9/10)5

Ankara'da bir kişinin apartman içerisinde bulunan kediye tekme atması büyük tepki topladı.

KEDİYE TEKME ATTI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan bir kişi evinin kapısına doğru ilerleyen kediye tekme atarak uzaklaştırdı. Tekmenin darbesiyle kedi yerde sürüklendi.

HINCINI ALAMADI YENİDEN TEKMELEDİ

Hıncını alamayan ve adı öğrenilemeyen bu kişi kediye yeniden tekme attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bu kişinin olaya tepki gösteren apartman sakini kadınlarla da tartıştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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