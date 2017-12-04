Erzincan'da orduevinde kediye işkence eden erin ardından Ankara'da da apartman sakininin kapı girişindeki kediyi uzaklaştırmak için tekme atması büyük tepki topladı.

Ankara'da bir kişinin apartman içerisinde bulunan kediye tekme atması büyük tepki topladı.

KEDİYE TEKME ATTI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir apartmanda yaşayan bir kişi evinin kapısına doğru ilerleyen kediye tekme atarak uzaklaştırdı. Tekmenin darbesiyle kedi yerde sürüklendi.

HINCINI ALAMADI YENİDEN TEKMELEDİ

Hıncını alamayan ve adı öğrenilemeyen bu kişi kediye yeniden tekme attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, bu kişinin olaya tepki gösteren apartman sakini kadınlarla da tartıştığı görüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Kaynak: haberinburada