ERZURUM KARAYAZI KIRSALINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA PKK'LI 4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Erzurum'un Karayazı ilçesinde arazi taraması yapan güvenlik güçleri çıkan çatışmada PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Erzurum Karayazı İlçesi Geven Tepe Mahallesinde, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleștirilen operasyonda 4 terörist kalaşnikof silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
PKK'LILARLA SICAK TEMAS
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, jandarmanın da desteğiyle Karayazı ilçesi kırsalında arama tarama çalışması yürüttü. Çalışmalar sonucunda bugün saat 12.00 sıralarında Gelinkaya mevkiinde terör örgütü PKK'lılarla sıcak temas sağlandı. Çatışmada PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.
SİLAH VE MÜHİMMATLARIYLA ELE GEÇİRİLDİ
Bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirildiği alanda yapılan aramada çeşitli miktarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: haberinburada
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