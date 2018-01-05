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Erzurum'a kuruldu! 24 saat öncesinden uyaracak

ERZURUM'A KURULDU! 24 SAAT ÖNCESİNDEN UYARACAK

Erzurum'da kurulan yeni sistemle yıldırım düşmesinin yanı sıra yoğun yağış, su baskını, tipi ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 24 saat öncesinden uyarılacak.

Tarih : 05 Ocak 2018, 15:40
Puan Ver : Erzurum'a Kuruldu! 24 Saat Öncesinden Uyaracak(10/10)6

Meteoroloji 12. Bölge Müdürü Yalçın Ün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Erzurum'a 32 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) kurulduğunu söyledi. yeni sistemle yıldırım düşmesinin yanı sıra yoğun yağış, su baskını, tipi ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar 24 saat öncesinden uyarılacak.

"CAN VE MAL KAYIPLARI EN AZA İNDİRİLECEK"

OMGİ'ler sayesinde Erzurum'un tüm ilçelerinde anlık olarak veri üretilerek tarımdan turizme tüm kullanıcılara sunulacağını aktaran Ün, şöyle konuştu:

"Erzurum'a bir Yıldırım Tespit ve Takip Sistemi kuruldu. Bu sistem sayesinde yıldırım ile şimşek sayısı anlık olarak elde edilmekte, havacılık, enerji ve afet yönetimi başta olmak üzere birçok alanda gerekli tedbirlerin alınmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri için önem arz eden yıldırım gözlem verileri ile destek sağlanmaktadır. Yıldırım Tespit Sistemi'yle 'Şu ilçede, şu yerde yıldırım düşecek' diyerek vatandaşımızı uyarıyoruz, onunla ilgili tedbirli olmasını istiyoruz. Can ve mal kaybına sebep olacak olumsuz hava şartlarının etkilerini en aza indirmek gayesi ile Erzurum'a bir Meteoroloji Radarı da kuruldu. 7 gün 24 saat esasına göre takip edilmekte ve meteorolojik uyarılar yayınlanmaktadır."

"ERKEN UYARI YAPIYORUZ"

Ün, Meteroloji Radarı'nın Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan, Erzurum ve Ardahan'a hizmet vereceğini belirterek, "Radar sistemi sayesinde erken uyarı yapıyoruz. Daha çok vatandaşlarımıza 'Şu bölgede, şu kadar yağış olacak' diye uyarıyoruz. Radar sistemimizle bir yerde yoğun yağış görüyorsak bunları çok rahatlıkla önceden uyarıyoruz. Ona göre vatandaşlarımız tedbirlerini alıyor." diye konuştu.

"UÇAK SEFERLERİNİN İPTALİ AZALACAK"

Erzurum Havalimanı'na Havaalanı Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurduklarını belirten Ün, sivil ve askeri uçuşlar için kesintisiz hizmet verdiklerini dile getirdi.

Erzurum Havalimanı'nda kurulu bulunan Otomatik Pist Ölçer (RVR) sistemini 2017 Kasım ayı içerisinde yenilediklerini aktaran Ün, şunları kaydetti:

"Sistemde daha hassas ve yenilikçi ölçüm yapılarak, havalimanında sis, yağış gibi olumsuz meteorolojik koşullardan dolayı pist görüş mesafesinin 300 metreye kadar düşmesi durumunda bile uygun pistlerde uçuşların devam etmesi sağlanmaktadır. Yani artık uçak seferleri kolay kolay iptal edilmeyecek. Atmosferin dikey olarak tabakalarını gözlemlemek ve alınan verileri iklim değişikliğinden günlük hava tahminine kadar kullanmak gayesiyle ülkemizde 9 noktadan günde iki kez 35 kilometreye kadar yüksekliğe çıkabilen meteorolojik balon uçurulmaktadır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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