

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilip önlenmesi amacıyla operasyon yapan güvenlik güçleri, gece saatlerinde Şenkaya ilçesi kırsalındaki ormanlık alanda bir grup terörist ile sıcak temas sağladı.







"Teslim ol" çağrısına ateşle karşılık veren teröristler ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 5 terörist etkisiz hale getirildi.







Takviye birlikler gönderilen bölgedeki operasyonun sürdüğü belirtildi.











kaynak:sabah