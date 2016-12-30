Cumhurbaşkanı: Terör Örgütlerinin Başını Ezeceğiz
Trafik Cezaları Bu Geceden İtibaren Artıyor!
İbrahim Kutluay'dan Boşanma Açıklaması
Suriye'de Ateşkesi Reddeden Terörist Olarak Görülecek
Soğuklarda Sokaktaki Hayvanlara Yardım Edin
Apple Hindistan'da İphone Üretimine Başlayacak
Skype, Volvo Otomobillere Giriyor
Facebook'ta Videolara Telif Koruması Geliyor
Samsung Exynos 8895 Hakkında Detaylar Gelmeye Başladı
Samsung'dan Oyuncular İçin Kıvrımlı Monitör!
Hp Yazıcılar Siber Saldırılara Karşı Koruyor
İnternet Hızını Artırmanın Yolları
Kulağından Cep Telefonunu Düşürmeyenler Dikkat!
Galatasaray, Yeni Bruma'yı Yunanistan'da Buldu
Tarihte Ödülleri Reddedenler De Var!
İsmail Kahraman'ın Durumuyla İlgili Yeni Açıklama
Emekliye 514 Lira Ek Zam
Fırat Kalkanı'nda 23 Terörist Daha Öldürüldü
Takside İstanbulkart Dönemi
Putin'den Erdoğan'a Yeni Yıl Mesajı

erzurum'dan haleplilere yardım

ERZURUM'DAN HALEPLİLERE YARDIM

Erzurum'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 3 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.

Tarih : 30 Aralık 2016, 17:27
Puan Ver : Erzurum'dan Haleplilere Yardım(9/10)9


Erzurum'da düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 3 tır yardım malzemesi, Haleplilere ulaştırılmak üzere Suriye'ye gönderildi.



Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı öncülüğündeki yardım kampanyasında, yatak, battaniye ve gıda malzemelerinden oluşan 3 tır insanı yardım malzemesi toplandı.



AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, Yakutiye ilçesindeki İstasyon Meydanı'nda düzenlenen uğurlama töreninde, "Yurtlarından sürülmüş kardeşlerimizin ihtiyacı olan yardım malzemelerini gönderiyoruz. Zamanında birlikte kurtuluş mücadelesini verdiğimiz Suriyeli kardeşlerimiz şu anda zor durumda. Türk milleti ve Erzurumluların bunun şuurunda olması ve gençliğimizin de bunu görmesi bizi gururlandırdı" dedi.



Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de Halep'e yardım elini uzattıklarını dile getirerek, şunları söyledi:



"Valiliğimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve belediyemiz el ele verip kampanya başlattık. Oradaki kardeşlerimizin yardımına koşmaya çalışıyoruz ve bu yardımlarımız devam edecek. Yorgan, yatak, çocuk maması, çocuk bezi ve çeşitli gıda maddelerinden oluşan yardımlarımızı gönderiyoruz. Şimdi de ilaç firmaları ile görüşüyoruz ve özellikle çocukların hastalanması, beslenmesi ve gelişimi ile ilgili yardımlarımızı hızlı şekilde hayata geçirerek yardım tırlarımızı yola çıkaracağız. Bu soğuk havada insanımız yiyecek ve içeceğinden ayırıp yardım ediyor. Bu yardımda emeği geçen Erzurum halkına ve gençlik kolları teşkilatımıza teşekkür ediyorum."



AK Parti Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı da organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.



Konuşmaların ardından, yardım malzemelerinin yüklü olduğu tırlar, Suriye'ye gitmek üzere yola çıktı.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Erzurum  Dan  Haleplilere  Yardım    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER