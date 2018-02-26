ERZURUMSPOR, SON DAKİKA GOLÜYLE ADANASPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ
Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Adanaspor'u 2-1 yendi.
Süper Toto 1. Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 63. dakikada Gökhan Karadeniz ve 90. dakikada Erhan Çelenk kaydetti. Adanaspor'un golünü ise 36. dakikada Bekir Yılmaz attı.
ERZURUMSPOR PUANINI 33'E ÇIKARDI
Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puanını 33 yaptı ve 10. sıraya çıktı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı ve averajla rakibinin altına düşerek 11. sırada haftayı kapattı.
Kaynak: haberinburada
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