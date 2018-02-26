Şampiyonlar Liginde Real Madrid, Neymar'sız Psg'yi Çöpe Attı
Tsk, Bm Sözcüsü'nün Tweet'ini Paylaştı: Pkk Sivillere İzin Vermiyor
Çapa'daki İstanbul Tıp Fakültesi'nde Yangın!
Yoğun Bakımda Büyük Panik! Elektrikler Kesildi, Hastalar Sevk Edildi
Güzel Sunucu Evlilik Yolunda İlk Adımı Attı, Kahveleri Kendi Dağıttı
Fotoğraf Çektireceğim Deyip Hollywood Yıldızının Oscar Ödülünü Çaldı
Otel Odasında Cesedi Bulunan Futbolcunun Ölüm Nedeni Belli Oldu
İngiliz Büyükelçi'den Övgü Dolu Sözler: Türkiye'den Ders Alıyoruz
Fenerbahçe, 130 Liralık Biletlerin Ardından Tff'ye Şikayete Gitti
Erdoğan İle Putin Suriye'deki Son Gelişmeleri Ele Aldı
Beşiktaş'tan Sürpriz Hamle: Ekici İle Souza'yı Pfdk'ya Sevk Edin
Bu Kulüp Bitmiş Deyip İstifa Etti
Fırat Kalkanı'nda Kurtarılan El Bab'ta Bombalı Saldırı: 1 Ölü 5 Yaralı
Floransa'da Siyahi İsyanı! İkinci Günde Halk Sokaklara Döküldü
Pkk, Tsk'nın İlerleyişini Durdurmak İçin Hendek Kazmaya Başladı
Kredi Borcu Olanlar Müjde! Ödeme Yapmak İçin Yeni İmkanlar Geliyor
Fetö'nün Hijyen Evlerine Baskın! 9 Kız Öğrenci Gözaltında
Resmi Açıklama Geldi! Suudi Arabistan, İsrail'e Hava Sahasını Açtı
İlk Kez Bu Kadar Net Konuştu: Partime Kırgınım!
Yunanistan Başbakanı Çipras, Tutuklu İki Yunan Askeri İçin Bm'den Yardım İstedi

Erzurumspor, Son Dakika Golüyle Adanaspor'u 2-1 Mağlup Etti

ERZURUMSPOR, SON DAKİKA GOLÜYLE ADANASPOR'U 2-1 MAĞLUP ETTİ

Spor Toto 1. Ligin 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, uzatma dakikalarında bulduğu golle Adanaspor'u 2-1 yendi.

Tarih : 26 Şubat 2018, 21:20
Puan Ver : Erzurumspor, Son Dakika Golüyle Adanaspor'u 2-1 Mağlup Etti(8/10)4

Süper Toto 1. Lig'in 24. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kazım Karabekir Stadyumu'nda Adanaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında bulduğu golle Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a galibiyeti getiren goller 63. dakikada Gökhan Karadeniz ve 90. dakikada Erhan Çelenk kaydetti. Adanaspor'un golünü ise 36. dakikada Bekir Yılmaz attı.

ERZURUMSPOR PUANINI 33'E ÇIKARDI

Bu sonucun ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puanını 33 yaptı ve 10. sıraya çıktı. Adanaspor ise 33 puanda kaldı ve averajla rakibinin altına düşerek 11. sırada haftayı kapattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erzurumspor  Son  Dakika  Golüyle  Adanaspor  U  2-1  Mağlup  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER