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Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...
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eş katili koca: kadının asli görevi; yemek yapmak...

EŞ KATİLİ KOCA: KADININ ASLİ GÖREVİ; YEMEK YAPMAK...

Sanık Recep İnçke yazılı savunmasında, "Ben işten geldiğimde asli görevi olan yemek yapmak, çay demlemek, evin bakımı gibi konularda aramızda birtakım anlaşmazlıklar çıkmıştır" dedi

Tarih : 13 Haziran 2017, 15:06
Puan Ver : Eş Katili Koca: Kadının Asli Görevi; Yemek Yapmak...(9/10)8


Kağıthane'de boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke'yi kurşunlayarak öldüren tutuklu sanık Recep İnçke savunmasında, "Asli görevi olan yemek yapmak, çay demlemek, evin bakımı gibi konularda aramızda birtakım anlaşmazlıklar çıkmıştır. Keşke o an cinnet geçirmeme sebebiyet vermemiş olsaydı" dedi.



İHA'nın haberine göre, Kağıthane'de boşanmak isteyen eşini defalarca kurşunlayarak öldüren tutuklu sanık Recep İnçke'nin yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Recep İnçke ve maktul Nisa Ece İnçke'nin ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmaya Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) adına avukatlar da katıldı. Duruşmada söz alan sanık İnçke, önceki duruşmalarda olduğu gibi bu celse de sözlü savunma yapmak istemediğini söyleyerek, heyete 2 sayfalık yazılı savunma sundu. Savunmasını sözlü olarak okumayacağını dile getiren sanık olayın medyaya da yansımasını istemediğini ifade etti. Bunun üzerine mahkeme başkanı, "Bu yargılama açık yargılama medyaya da yansır, sokağa da. Gizli yargılama değil" dedi.



 



kaynak:habertürk








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