ESAD GÜÇLERİ, TÜRKİYE'NİN DOĞU GUTA'DAKİ MERKEZİNİ VURDU
Esad rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Doğu Guta'daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib'in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu.
REJİM UÇAKLARI BİN KİŞİLİK GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNİ VURDU
Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından "Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu" şeklinde duyurdu.
Kaynak: haberinburada
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