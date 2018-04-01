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Esad Güçleri, Türkiye'nin Doğu Guta'daki Merkezini Vurdu
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ESAD GÜÇLERİ, TÜRKİYE'NİN DOĞU GUTA'DAKİ MERKEZİNİ VURDU


Esad güçleri, Türkiye'nin Doğu Guta'daki merkezini vurdu
Tarih : 01 Nisan 2018, 22:50
Puan Ver : Esad Güçleri, Türkiye'nin Doğu Guta'daki Merkezini Vurdu(10/10)6

Esad rejimi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın, Doğu Guta'daki ablukadan tahliye edilenler için İdlib'in Eriha bölgesinde hazırladığı geçici barınma merkezini vurdu.

REJİM UÇAKLARI BİN KİŞİLİK GEÇİCİ BARINMA MERKEZİNİ VURDU

Vakıf, barınma merkezine havadan gerçekleştirilen saldırıyı sosyal medya hesabından "Doğu Gutalı ailelerin tahliyeleri sonrası İdlib'in Eriha bölgesinde bini aşkın kişinin kaldığı geçici barınma merkezimiz rejim uçakları tarafından vuruldu" şeklinde duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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