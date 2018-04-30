ESAD PYD'Yİ VURDU, ABD SAVAŞ UÇAKLARIYLA YARDIMA KOŞTU!
Terör örgütü PYD, ABD savaş uçaklarının desteğiyle Esad rejimine bağlı güçlerin gün içerisinde ele geçirdiği köyleri geri aldı.
Suriye'nin Deyrizor ilinde PYD/PKK ve rejim yanlısı güçler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Rejimin ele geçirdiği köyleri terör örgütü PYD/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak geri aldı.
PYD VE ESAD KARŞI KARŞIYA
Rejim yanlısı güçler, sabah saatlerinde Fırat'ın doğusunda ve Deyrizor ilinin batı kırsalında yer alan Cenine Caya Hisan ve Şakra köylerine saldırı düzenleyerek buraları ele geçirdi. Terör örgütü PYD/PKK, bunun üzerine bölgedeki kamplarından takviye göndererek bölgeye saldırı düzenledi.
ABD DESTEĞİ İLE KÖYLERİ GERİ ALDI
Terör örgütü PYD/PKK, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri ile hava desteği de alarak söz konusu köyleri geri aldı. İki grup arasında çıkan çatışmalarda, rejim yanlısı güçlerden en az 20 kişi ile PYD/PKK'lı 5 terörist öldü.
ÜLKENİN EN BÜYÜK ENERJİ KAYNAKLARI BURADA
Irak sınırına hakim Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. PYD/PKK, geçen yılın son çeyreğinde, rejim güçleriyle eş zamanlı olarak Deyrizor kırsalının enerji kaynaklarının yoğun olduğu kuzeydoğusunda, yani Fırat Nehri'nin doğusunda ilerlemişti. Halihazırda Deyrizor'da Fırat Nehri'nin doğusuna PYD/PKK, batısına Esad rejimi, güneyindeki dar bir alana ise DEAŞ hakim.
Kaynak: haberinburada
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