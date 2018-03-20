ESAD REJİMİNİN KALBİNE ROKETLİ SALDIRI: 29 ÖLÜ, 32 YARALI
Esad rejiminin kalbi Şam'da pazar yerine düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi öldü, 32 kişi yaralandı.
Suriye'nin başkenti Şam'da pazar yeri yakınına düzenlenen roketli saldırıda 29 kişi hayatını kaybederken, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.
29 KİŞİ ÖLDÜ, 32 KİŞİ YARALANDI
Edinilen bilgiye göre, başkent Şam'da bulunan bir pazar yeri yakınına bombalı saldırı düzenlendi. Olayda 29 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: haberinburada
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