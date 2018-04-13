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Esad, Rus askerleri eşliğinde saraydan kaçıp üsse sığındı

ESAD, RUS ASKERLERİ EŞLİĞİNDE SARAYDAN KAÇIP ÜSSE SIĞINDI

ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye'ye olası askeri müdahale söylemleri sürerken ABD medyası, Esad'ın Rus askerleri eşliğinde sarayından ayrılarak hava üssüne sığındığı iddia etti.

Tarih : 13 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Esad, Rus Askerleri Eşliğinde Saraydan Kaçıp Üsse Sığındı(7/10)3

ABD ve müttefiki ülkelerin Suriye'ye karşı "askeri operasyon düzenleme" söylemleri sürerken, Amerikan medyasında çıkan haberlerde Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Rus askerleri eşliğinde Şam'daki başkanlık sarayından ayrıldığı ve Rusya'nın Lazkiye'nin güney doğusundaki Hmeymim Hava Üssü'ne sığındığı öne sürüldü.

PENCERELERİ OLMAYAN BARINAKTA

Esad'ın pencereleri olmayan bir barınakta bulunduğu, yanında başka Suriyeli yetkilinin de bulunmadığı belirtildi.

ABD'NİN 7 ASKERİ UÇAĞI DOĞU AKDENİZ KIYILARINDA

Amerikan medyasında yedi ABD askeri uçağının Doğu Akdeniz kıyılarında, Rusya'nın Hmeymim Hava Üssü ile Tartus Deniz Üssü yakınlarında keşif uçuşları düzenledikleri de belirtildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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