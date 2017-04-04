

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısında ölü sayısı 43'e yükseldi.







İdlib'deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptığı açıklamada, "Beşşar Esed rejiminin Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 43 sivil öldü, 215 kişi gazdan etkilendi. Ölenler arasında çok sayıda çocuk var" dedi.







kaynak:tgrthaber