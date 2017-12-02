EŞCİNSEL SPORCU, GİYDİĞİ TİŞÖRT NEDENİYLE HASTANELİK ETTİLER
Arjantin'in başkenti Buenos Aires'de eşcinsel olduğunu daha önceden açıklayan bir ragbi oyuncusu saldırıya uğradı. Jonathan Castellari adlı oyuncunun homofobik kişilerce saldırıya uğrayarak hastanelik edildiği öğrenildi.
Arjantin LGBT Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Pampas Rugby Club'da oynayan Castellari'nin Buenos Aires'teki bir fast-food restoranında yemek yerken bir grubun saldırısına uğradığı ve dövüldüğü belirtildi. Saldırganların 7 kişi olduğu öğrenildi.
FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR
Eşcinsel olduğu için hakarete de uğradığı belirtilen Castellari'nin son durumunu gösteren bir fotoğraf sosyal medyadan paylaşıldı.
Castellari'ye üzerine giydiği tişörtte yazan yazı nedeniyle saldırıldığı tahmin ediliyor. Tişörtte 'Oku hetero' yazıyor.
Kaynak: haberinburada
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