ESCOBAR'IN EVİNİ YIKIP PARK YAPMAK İSTİYORLAR
Kolombiya'nın Medellin Belediyesi, 1993'te öldürülen uyuşturucu kaçakçısı Pablo Escobar'ın evini, dönemin kurbanları için bir park yapılması amacıyla yıkmak istiyor.
Medellin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Federico Gutierrez'in, Escobar'ın bir dönem yaşadığı Monaco Apartmanı'nın yıkılması için Emniyet Müdürlüğüne teslim edildiği bilgisini Özel Varlık İdaresine ilettiği duyuruldu.
ONARIM MASRAFLARI YÜKSEK
Açıklamada, apartmanın daha önce kentteki güvenlik sekreterliğine tahsis edilmesinden, onarım masraflarının yüksekliği nedeniyle vazgeçildiği hatırlatıldı.
HAYATINI KAYBEDENLER İÇİN YEŞİL ALAN
Belediye Başkanı Gutierrez'in, "Monaco Apartmanı gibi gayrimeşruluğun sembolleri yıkılmalıdır çünkü bu yapılar şiddet ve acı üzerine inşa edilmişti." ifadesine yer verilen açıklamada, binanın 1989-1993 yıllarında yaşanan uyuşturucu karteli savaşlarında hayatını kaybeden 5 binden fazla kişinin anısına yeşil alan yapılması amacıyla yıkılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.
1988'DA BİNAYA SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ
Açıklamada, binanın yıkılması ile aynı zamanda kenti ziyaret edenlerin, Escobar'ın kullandığı evleri ve mekanları görmeleri için düzenlenen turistik turların da sona ereceği belirtildi.
Medellin kartelinin rakibi Cali karteli 1988 yılında, Escobar'ı öldürmek için binaya 80 kilogram patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlemişti. Pablo Escobar ve ailesi saldırıdan sağ kurtulmuştu.
Kaynak: haberinburada
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