Beşşar Esed rejimi, tek taraflı olarak süresi belli olmayan ateşke ile, son 1,5 aydır hava saldırılarına yoğunluk verdiği Şam'ın Doğu Guta bölgesine düzenlediği operasyonları durdurduğunu duyurdu. Eğer herhangi bir ihlal olursa karşılık verileceğini de belirtti.

ASKERİ OPERASYONLAR DURDURULDU

Rejimin Savunma Bakanlığının internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı, Şam kırsalında yer alan Doğu Guta'nın bazı bölgelerine yönelik askeri operasyonlarının Cumartesi 12.00'den itibaren durdurduğunu duyuruyor. Herhangi bir ihlale uygun şekilde karşılık verilecek." ifadeleri yer aldı.

SÜRESİ BELLİ DEĞİL

Açıklamada, tek taraflı ateşkesin ne zamana kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

5 YILDIR REJİMİN KUŞATMASI ALTINDA

Rejimin son 1,5 aydır hava saldırılarını yoğunlaştırdığı Doğu Guta, yaklaşık 5 yıldır rejim ve destekçisi yabancı terörist grupların askeri kuşatması altında bulunuyor.

MISIR ARABULUCULUK YAPTI

Rus haber ajansı RIA Novosti, Rusya Savunma Bakanlığına dayandırdığı açıklamada, Mısır'ın arabuluculuğuyla Kahire'de bir araya gelen Rus yetkililer ve "Suriyeli ılımlı gruplar" arasında bir anlaşma imzalandığını duyurmuştu.Söz konusu "ılımlı gruplar", Moskova ve Kahire yönetimleriyle yakınlığıyla bilinen ve kendilerini muhalif olarak tanımlayan az sayıda gruptan oluşuyor.

Kaynak: haberinburada