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esed rejimi türkmendağı'nı top atışına tuttu

ESED REJİMİ TÜRKMENDAĞI'NI TOP ATIŞINA TUTTU

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Tarih : 31 Mayıs 2017, 14:01
Puan Ver : Esed Rejimi Türkmendağı'nı Top Atışına Tuttu(5/10)5


Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik saldırısında ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, rejime ait birlikler, dün akşamdan itibaren muhaliflerin kontrolündeki köyleri top atışlarıyla vurdu.



Sabah saatlerine kadar aralıklarla süren saldırılarda Kelez, Sarraf, Sallur, Karaman ve İsapınarı köyleri ve çevreleri yoğun şekilde hedef alındı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Esed  Rejimi  Türkmendağı    Top  Atışına  Tuttu    haber

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