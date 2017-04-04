ESED REJİMİNDEN KİMYASAL KATLİAM! EN AZ 100 ÖLÜ...
Suriye'de Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği klor gazlı saldırıda 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, en az 500 kişi gazdan etkilendi
Suriye'de Beşşar Esed rejiminin, ülkenin kuzeyindeki İdlib ilinin Han Şeyhun beldesine düzenlediği klor gazlı saldırısında ölü sayısı 100'ün üzerine çıktı.
Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.
kaynak:habertürk
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