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esed ve iran barışın önünde büyük bir engel

ESED VE İRAN BARIŞIN ÖNÜNDE BÜYÜK BİR ENGEL

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Esed gitsin mi kalsın mı tekrar bunlara girmeyeceğim ama Beşşar Esed ve İran, Suriye krizinin çözümü önünde büyük bir engel

Tarih : 30 Mart 2017, 10:09
Puan Ver : Esed Ve İran Barışın Önünde Büyük Bir Engel(9/10)11


 ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Beşşar Esed ve İran'ın Suriye krizinin çözümü önünde büyük bir engel olduğunu söyledi.



New York merkezli düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi'nde konuşan Haley, Suriye rejimi istihbaratının muhalif sesleri bulup susturmak için çocuklara bile "kasıtlı ve sistematik işkence" uyguladığını ifade etti.



Rejim güçlerinin sistematik şekilde hastaneleri, sivil altyapıyı hedef aldığına dikkati çeken Haley, "Esed rejimi, Rusya ve İran ile Halep'in doğusundaki bütün hastaneleri yok etti. 250 bin insan acı çekti. Bunlar savaş suçudur." dedi.



 



kaynak:habertürk








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