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eşek sütü ciltteki o sorunları kökten çözüyor!

EŞEK SÜTÜ CİLTTEKİ O SORUNLARI KÖKTEN ÇÖZÜYOR!

Soğuk havalar, sadece bağışıklık sistemimizi zayıflatıp hasta etmiyor. Cildimizi de hassaslaştırıp, kuruyup çatlamasına neden oluyor.

Tarih : 19 Ocak 2017, 16:56
Puan Ver : Eşek Sütü Ciltteki O Sorunları Kökten Çözüyor!(9/10)6


Sağlık açısından anne sütüne rakip olarak gösterilen eşek sütü ve sabununun faydaları ise saymakla bitmiyor. Özellikle kanser hastalarına iyi geldiği belirtilen eşek sütü, kozmetik alanında da hız kesmeden yükseliyor.



 



İçerisinde bulunan maddelerin nemlendirici etkisi ile cildimizi besliyor. Düzenli kullanımı, ciltteki lekeleri, sivilceyi ve egzamayı kökten çözüyor. Özellikle hassas ciltli kadınların yarımına koşuyor. Efsanelerde Kleopatra'nın bile meşhur süt banyolarında eşek sütü kullandığı söyleniyor.



 



kaynak:sabah






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